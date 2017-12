2e Rendez-vous de la rénovation énergétique en Paca : une journée dense en échanges et convergences

« Guichet unique », « massification », « marque ombrelle », le 2e Rendez-vous de la rénovation énergétique en Provence-Alpes-Côte dAzur, organisé par la Maison énergie habitat climat d’Aix-en-Provence (Mehc/CPIE) et l’Agence locale de l’énergie et du climat métropole marseillaise (Alec), en partenariat avec plusieurs acteurs du secteur, comme Envirobatbdm, UFC Paca ou l’Adil, aura tenu toutes ses promesses. Tous les parties prenantes de la rénovation énergétique sont en effet d’accord pour constater à la fois la pertinence des structures mises en place à l’instar des plateformes du service public de l’énergie installées sur le territoire, un modèle inédit et exemplaire à l’échelle nationale, mais aussi la nécessité de franchir des étapes.

Et cela tombe bien puisque le gouvernement affiche depuis cet été sa volonté d’accélérer sur le plan climat et d’atteindre les objectifs du « Plan de rénovation énergétique de l’habitat », lancé en 2013. La loi de la transition énergétique de 2015 vise 500 000 rénovations par an en France pour lutter contre la précarité énergétique. Tour à tour, Eric Legrigeois, directeur général adjoint de la Dreal (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), Christian Mourougane, directeur général adjoint en charge des politiques d’intervention de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et Gaëlle Rebec la directrice de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en Provence Alpes Côte d’Azur (Ademe Paca) ont insisté sur les enjeux d’une structuration plus avancée du service public de l’énergie au niveau local avec la présence nécessaire d’un tiers de confiance au sein de l’écosystème de la rénovation énergétique. Un rôle aujourd’hui incarné par les plateformes du service public installées à Aix-Marseille ou encore Istres, comme l’a évoqué Alexandre Galesse, conseiller métropolitain, membre du bureau de la Métropole en charge de la stratégie environnementale, du plan climat et de la prévention des risques.

Même tonalité du côté du Conseil de territoire du Pays d’Aix représenté par son président et le maire de Venelles Arnaud Mercier. Enjeux politiques et climatiques bien sûr mais aussi débouchés économiques majeurs pour tout le secteur du bâtiment. Plusieurs représentants de la profession étaient présents et ont pris la parole à l’instar de Karine Pekic, la directrice de la cellule économique régionale du BTP de Provence, Romain Raffour de la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) ou encore Daniel Cremer de la fédération régionale du bâtiment.

Une actualité riche

Après les interventions des acteurs publics présents sur scène comme Thierry Moallic, directeur de l’agence départementale d’information sur le logement, Marie-Claire Campeneire du pôle rénovation urbaine et habitat, Fabrice Viteau, directeur de l’agence de rénovation énergétique Var et de la communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée ou encore Annabelle Maurel du service habitat de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, de nombreux témoignages ou questions, sur les réseaux sociaux ou dans la salle ont animé les débats, à l’instar des interventions de Valérie Decot de l’ordre des architectes ou Christelle Mouren, directrice de l’habitat et à la politique de la ville à la Métropole Aix Marseille Provence. Des échanges nourris et alimentés aussi par une riche actualité. La dernière partie de la matinée a été en effet marquée par la révélation de la marque ombrelle « Rénover c’est gagner » déclinée en clip ou affichage. Autre action concrète dévoilée lors de ce 2e Rendez-vous de la rénovation énergétique en Provence Alpes Côte d’Azur : la signature d’un accord de partenariat entre Action logement, représentée Martine Corso et Philippe Sagnes, l’Ademe et la Région Provence Alpes Côte d’Azur. De quoi satisfaire notamment Rémy Chiodo, le directeur adjoint de l’Alec.

Gaelle Rebec, Olivier Giovanangelli (directeur la Mehc) et Philippe Michaud (directeur de l’Alec) ont eu le mot de la fin. Pour la première, « nous nous retrouvons bien à un carrefour. Il s’agit désormais de dire comment on fait plus, et comment on fait plus avec tout le monde. (…) Même s’il est difficile aujourd’hui de trouver des budgets et de maintenir des niveaux d’engagement, il faut le faire. Il y a une attente du territoire. » Pour les responsables des deux plateformes organisatrices « il y a bien un moment de convergence qui reste encore à enrichir mais il y a de nombreux points d’accroche avec les partenaires » autour de « l’efficacité, la neutralité et l’inclusion » au sein d’un « futur guichet unique ». Une nouvelle étape s’ouvre donc et qui sera forcément évaluée lors du 3e Rendez-vous régional de la rénovation énergétique. Entre temps, de nombreux rendez-vous locaux sont annoncés.